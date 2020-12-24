المشير حفتر: لا قيمة للاستقلال مادام الجيش التركي يحتل مناطق من بلادنا

قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر إنه «لا قيمة للاستقلال مادام الجيش التركي يحتل مناطق من بلادنا»، داعيا إيها إلى «الرحيل والجلاء سلمًا أو حربًا ما دامات تركيا ترفض إحلال السلام».

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، خلال احتفالية نظمتها القيادة العامة بمناسبة الذكرى 69 لاستقلال ليبيا، بحضور عدد من القيادات العسكرية التابعة للقيادة العامة.

وأضاف المشير خليفة حفتر في كلمته موجه حديثه لتركيا: «انتهى عهد أوهامكم الاستعمارية وعليكم اختيار الرحيل أو الحرب»، مشيرا إلى أن «تركيا ومرتزقتها مستمرون في التحشيد للحرب، الحرب التي إذا أطلقت أول رصاصة فيها فليستعدوا للموت المحقق».

واعتبر المشير حفتر أيضا أنه «لا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية ولا أمن ولا سلام وأقدام الجيش التركي تدنس أرضنا الطاهرة»، كما أكد أنه «لا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر سلما وطوعا أو بقوة السلاح والإرادة القوية».

كما شدد حفتر على أنه «لا سلام في ظل المستعمر ومع وجوده على أرضنا سنحمل السلاح لنصنع السلام بأيدينا وبإرادتنا الحرة»، منوها إلى أن «تركيا مستمرة في التحشيد بالقرب من خطوط التماس وتصر على الحرب لتحقيق أطماعها في ثرواتنا».

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