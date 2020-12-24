الأمير السنوسي يهنئ الليبيين بذكرى استقلال البلاد

هنأ الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي في تسجيل مصور الليبيين بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لاستقلال ليبيا، معبرا عن ارتياحه البالغ لتوقف دائرة العنف وسفك الدماء التي عصفت بالبلاد خلال المدة الماضية، واحتكام الأشقاء إلى لغة الحوار والنقاش.

ونبه السنوسي في كلمته اليوم إلى أن التطورات الإيجابية التي شهدتها البلاد لا ينبغي أن تنسينا ما يعاني منه المواطنون من تغول لحجم الفساد، وتضخم المشاق اليومية التي أصابت جميع النواحي، داعيا جميع الأطراف الليبية والدولية للعمل على تحسين هذه الظروف لضمان الحياة الكريمة اللائقة بالمواطنين.

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