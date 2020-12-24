روسيا: واشنطن نفذت عدوانا مسلحا سافرا على ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 December, 2020

أكد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن واشنطن نفذت عدونا مسلحا سافرا ضد ليبيا ثم انسحبت لفترة طويلة من تسوية الأزمة التي حدثت بسبب أخطائها.

وردت زاخاروفا في إفادة للصحفيين على الانتقادات الأمريكية الموجهة لروسيا بشأن الملف الليبي بالقول “منذ بداية المواجهة المسلحة بين شرق ليبيا وغربها، شاركت روسيا بشكل فاعل في الجهود الدولية لحلها، وتقوم بذلك في مختلف المحافل الدولية. ونتواصل مع جميع الأطراف الليبية، ونحثهم على إنهاء الصراع بين الأشقاء ونرفض التلميحات التي تقول إن بلادنا دعمت هجوم الجيش الوطني الليبي في طرابلس في عام 2019“ بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضافت أن واشنطن هي التي “نفذت عدواناً مسلحاً سافراً” ضد هذه الدولة العربية مردفة أنه بعد هذه الأحداث: “انسحبت الولايات المتحدة فعلياً لفترة طويلة من تسوية الأزمة التي نشأت بسبب خطأها”.