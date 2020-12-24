مجلس النواب والحكومة الليبية تهنئان الليبيين بذكرى عيد الاستقلال

تقدم مجلس النواب بالتهنئة إلى كافة أبناء الشعب الليبي بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال.

وأعلن المجلس أنه يحتفي بكل اعتزاز في الرابع والعشرين من ديسمبر من كل عام بذكرى الاستقلال وانتصار إرداة الليبيين، بفضل المخلصين من أبناء الشعب الليبي من الآباء والأجداد الذين آمنوا بوحدة ليبيا.

من جهتها هنأت الحكومة الليبية الليبيين بمناسبة حلول ذكرى الاستقلال، داعية أبناء الشعب الليبي إلى أن يأتوا على كلمة سواء، وألا يرهنوا البلاد للأجنبي الذي يسعى لجر ليبيا للبقاء في دوامة الاقتتال والتشتت وامتهان كرامة الشعب.

وذكرت الحكومة بجهاد الآباء المؤسسين لدولة ليبيا، على أسس الدستور والمؤسسات والقانون، مؤكدة أنها ماضية في العمل على تحقيق رؤى الآباء والأجداد للأجيال المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا