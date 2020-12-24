مجلس النواب والحكومة الليبية تهنئان الليبيين بذكرى عيد الاستقلال

تقدم مجلس النواب بالتهنئة إلى كافة أبناء الشعب الليبي بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال.
وأعلن المجلس أنه يحتفي بكل اعتزاز في الرابع والعشرين من ديسمبر من كل عام بذكرى الاستقلال وانتصار إرداة الليبيين، بفضل المخلصين من أبناء الشعب الليبي من الآباء والأجداد الذين آمنوا بوحدة ليبيا.
من جهتها هنأت الحكومة الليبية الليبيين بمناسبة حلول ذكرى الاستقلال، داعية أبناء الشعب الليبي إلى أن يأتوا على كلمة سواء، وألا يرهنوا البلاد للأجنبي الذي يسعى لجر ليبيا للبقاء في دوامة الاقتتال والتشتت وامتهان كرامة الشعب.
وذكرت الحكومة بجهاد الآباء المؤسسين لدولة ليبيا، على أسس الدستور والمؤسسات والقانون، مؤكدة أنها ماضية في العمل على تحقيق رؤى الآباء والأجداد للأجيال المقبلة.
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