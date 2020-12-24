الخارجية الروسية: سيالة سيزور موسكو لبحث تعزيز دورها في حل الأزمة الليبية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيعقد اجتماعا مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة في موسكو يوم 30 ديسمبر.

وأوضحت زاخاروفا في بيان لها طالعته “الساعة 24” أن اجتماع لافروف وسيالة خلال زيارة عمل سيقوم بها الأخير إلى موسكو.

وقالت: “من المتوقع أن يتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن الوضع في ليبيا وخارجها، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز وقف إطلاق النار وتعزيز العملية السياسية على أساس القرارات المتخذة في مؤتمر برلين للسلام وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2510.

وأضافت: سيتم التركيز خلال اللقاء على تعزيز دور روسيا في دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سريع للوضع في ليبيا، كما يعتزم كبار الدبلوماسيين الروس والليبيين مناقشة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.