بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تهنئ الليبيين بعيد الاستقلال

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الليبيين بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال.

وحثت البعثة في بيان لها أبناء الشعب الليبي على توحيد جهودهم للوصول إلى الانتخابات الوطنية، مشددة على أهمية البناء على التقدم الإيجابي الذي حققه الليبيون في المسارات المختلفة، من خلال إنهاء الاقتتال، والمضي قدما في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتعزيز تدابير بناء الثقة، والتحسن المستمر في الجوانب الاقتصادية.

البعثة اكدت التزامها التام بمساعدة الليبيين في بناء دولتهم الموحدة، والعمل مع الجميع من أجل حماية الشعب الليبي وثرواته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا