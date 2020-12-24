حرشاوي : تركيا تعزز نفوذها المغاربي باستراتيجية عسكرية و تجارية

أكد الباحث في معهد كلينغينديل الهولندي، جلال حرشاوي، أن المنطقة المغاربية في شمال أفريقيا باتت تحظى باهتمام تركي خاص، سعياً إلى تعزيز النفوذ، في استراتيجية نشطة تنتهجها أنقرة؛ لكنها تواجه عقبات.

و أوضح حرشاوي أن النفوذ التركي في ليبيا الغارقة في الفوضى أًصبح حقيقة عسكرية، موضحاً أن أنقرة تحظى بأكبر قاعدة عسكرية عند الحدود التونسية، وبقاعدة بحرية و بمعسكرات لمرتزقة سوريين.

و أضاف حرشاوي أن التواجد التركي تعزز أكثر في ليبيا بعد إخفاق الهجوم الذي أطلقه حفتر عام 2019 على طرابلس، وكان دعم أنقرة لحكومة الوفاق حاسماً في حينه، معتمدة في ذلك على الاتفاق الذي تم توقيعه قبل عام مع طرابلس لتعزيز مطالباتها الحدودية في مياه شرق البحر المتوسط؛ حيث تنقب عن موارد الطاقة.

و أشار حرشاوي إلى أن تحركات تركيا أثارت استياء الدول الإقليمية الأخرى؛ حيث ندد الاتحاد الأوروبي بهذه الأنشطة العدوانية، وفرض عقوبات على أشخاص أتراك، في قرار اعتبرته أنقرة متحيزاً وغير شرعي.

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