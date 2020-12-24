الجيش يحتفل بذكرى الاستقلال ويؤكد جاهزيته لصد أي عدوان

أحيت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم ذكرى استقلال ليبيا من خلال حفل شاركت فيه الوحدات العسكرية بقياداتها البرية والجوية والبحرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر.

وفي كلمته أمام الجنود والضباط هنأ القائد العام الشعب الليبي بهذه الذكرى العظيمة، مثنيا على الجهاد والنضال والتضحيات التي قدمها الأجداد في سبيل نيل الاستقلال.

وأكد المشير حفتر أن القوات المسلحة جنحت كثيرا للسلم، والتزمت بوقف إطلاق النار، لكن الطرف المعتدي يصر على التصعيد من خلال إرساله للمرتزقة والأسلحة، وأنه لا معنى للاستقلال مادامت تركيا ترسل قواتها وتعبث بالسيادة الليبية، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة للرد على من يعبث بمصير ليبيا والليبيين ويهدد استقرارهم.

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