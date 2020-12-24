مركز الرقابة على الأدوية يرصد مخالفات مالية وصحية بمستشفى ققم

قال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الخميس، إنه قام بجولة دورية إلى مستشفي ققم العام بمنطقة وادي الشاطئ، مضيفا أن دورات المياه كانت معطلة و غير صالحة للاستعمال.

وتابع المركز في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن المستشفي كانت في فوضي عارمة والصيدلية كان بها دواء منتهي الصلاحية، مضيفا أن المختبر كان خارج عن العمل وأغلب المواد و المحاليل الموجودة به منتهية الصلاحية وأجهزة التعقيم و أغلب المعدات في المختبر عبارة عن أكوام معدنية وحجرة الأشعة خارجة عن الخدمة.

وأوضح المركز أن باقي أقسام المستشفي كانت عبارة عن مستودع كبير للدواء المنتهي الصلاحية المتناثر في أنحاء المستشفى، متسائلا من المستفيد من تكديس كل هذه الكميات الضخمة من الأدوية في مخازن و غرف و ممرات و أرضيات مستشفى ققم العام حتى تنتهي صلاحيتها و هو ما يعد إهدار للمال العام و لا يسمح في المقابل لأهالي المنطقة و المناطق المجاورة من الاستفادة في ظل ارتفاع الأسعار و سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد .

وأكد المركز أن من خلال الجولة التفقدية لمستشفي ققم العام تم ملاحظة جميع الممرضات غير ملتزمات بالزي المخصص و ليس لديهن شهادات صحية، بالإضافة إلى بعض الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدلية و جميع دورات المياه كانت خارج الخدمة.

وأوضح المركز أن المستشفى كان بها موظف إداري واحد و ممرض واحد و ستة ممرضات و لم يكن هناك أي طبيب بالإضافة إلى أن إضاءة المستشفي كانت سيئة وأغلب مصابيح الإنارة معطلة .

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