مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة ينظم ندوة حول استقلال ليبيا

احتفاء بهذه الذكرى الغالية على قلوب الليبيين نظم مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة صباح اليوم، ندوة حول كتاب أدريان بيلت، المعنون باستقلال ليبيا والأمم المتحدة، حالة تفكيك ممنهج للاستعمار، وذلك في قاعة المجمع بمدينة بنغازي،

بمشاركة مجموعة من الأساتذة والمتخصصين، عبر الحضور الشخصي ومنصة زوم، قدموا خلالها ورقات بحثية قيمة تطرقوا فيها إلى استقلال ليبيا، بالإضافة إلى ما يحتويه كتاب بيلت الذي كان المجمع قد ترجمه وأصدره في وقت سابق من هذا العام.

هذا وأقيم على هامش الندوة التي شهدت تكريم عدد من الشخصيات معرض لإصدارات المجمع.

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