ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

24 December, 2020

انطلقت صباح اليوم الخميس الدوريات الأمنية بالغرفة المركزية لمجابهة جائحة كورونا ،إلى مناطق طوق العاصمة طرابلس ،من أجل متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية الصادرة من قبل المجلس الرئاسي.

وقال بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق ،إنه و بناء على تعليمات مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي ،فقد انطلقت الدوريات الأمنية ،من أجل متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية ، للحد من تفشي وباء كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.