الحليق: الاتفاق العسكري 5 + 5 فشل

قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، السنوسي الحليق الزوي، إن الاتفاق العسكري خمسة زائد خمسة، حول وقف إطلاق النار في البلاد قد فشل بسبب عدم تنفيذ أهم بنوده بإخراج المرتزقة والتوقف عن إرسال أسلحة إلى ليبيا من قبل تركيا.

وقال الزوي في تصريح إعلامي، إن الاتفاق العسكري كان أول بنوده هو إخراج المرتزقة وعدم تدفق الأسلحة إلى ليبيا، ولكن تركيا مستمرة في إرسال الأسلحة والمرتزقة، مضيفا أن الأزمة الليبية متراكمة منذ عقود، وتزايدت بسبب التدخلات الإقليمية والدولية وأطراف لها أطماع سياسية وتوسعية واستعمارية.

وبين الزوي أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا غير عادلة في قيادتها للملف الليبي.

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