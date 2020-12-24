«بوالخطابية» يتفقد منظومة الرقم الآلي بجوازات طبرق

زار فرج بوالخطابية، رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرع جوازات طبرق لمتابعة تركيب منظومة الرقم الألي التي قامت بتوريدها المؤسسة الوطنية للنفط عن طريق إدارة التنمية المستدامة.

وبحسب بيان صادر عن المجلس التسييري لبلدية طبرق، اليوم الخميس، فإن “بوالخطابية” تابع وصول الأجهزة لتواصل التصوير واستخراج الجوازات حسب التنسيق مع الإدارة العامة للجوازات والحصة والمخصصة لفرع طبرق.

وقدم بوالخطابية، الشكر لمدير المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وإلى شركة الخليج العربي للنفط والمجتمع المدني بمدينة طبرق والإدارة العامة للجوازات، على حد تعبير البيان.