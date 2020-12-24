التكبالي : ليبيا باتت مستباحة عسكريا تحت حكم الوفاق

أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن التدخل التركي في ليبيا، فتح شهية أغلب الدول الإقليمية في المنطقة للسعي لتقليده، والفوز بذات المنافع في ليبيا.

وأضح التكبالي أن أغلب القوى الإقليمية المتناحرة القريبة من منطقة الشرق الأوسط تريد أن تتدخل في ليبيا وشمال أفريقيا منذ زمن، بعد أن سبقتهما تركيا إليها، مشيرا إلى أن وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح النمروش يرحّب بجعل ليبيا مربطاً لكل الخيول، كونه يستهدف إفشال أي حل سياسي، وذلك لتأكده من أن هذا الحل لن يتضمنه، أو يضمن له الاحتفاظ بحقيبته السيادية.

و أشار التكبالي إلى أن محاولات باكستان، لإيجاد موطئ قدم لها في ليبيا سيزيد الوضع تأزماً وتعقيداً، أكثر مما هو عليه الآن ، مشيرا إلى أن دخول باكستان على خط الأزمة يفتح الباب لقوى أخرى مثل الهند، وربما إيران.

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