زاخاروفا: موسكو شاركت بشكل إيجابي في الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس، إن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيعقد اجتماعا مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد سيالة، 30 ديسمبر في موسكو.

وأضافت زاخاروفا في تصريحات صحفية، أن الاجتماع سيتناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار.

وتابعت زاخاروفا أن روسيا شاركت بشكل إيجابي في الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية منذ بداية الصراع المسلح في البلاد، مضيفا أن موسكو تتواصل مع جميع الأطراف الليبية وتحثهم على إنهاء الصراع.

وأوضحت زاخاروفا أن واشنطن نفذت عدواناً مسلحاً ضد ليبيا، لافتة إلى أن الولايات المتحدة قد انسحبت فعلياً لفترة طويلة من تسوية الأزمة الليبية التي نشأت بسبب خطأها.

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