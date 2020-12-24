تسجيل 846 إصابة و 905 حالات شفاء و 6 وفيات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ثمانيمئة وستة وأربعين إصابة جديدة بكورونا، من أصل خمسة آلاف وتسع عينات.

وأوضح المركز في بيانه رقم مئتين وثمانية وأربعين أن ليبيا سجلت أمس أيضا تسعمئة وخمس حالات شفاء، وست وفيات.

هذا وأعلنَ المركزُ الوطني لمكافحةِ الأمراضِ فرع سبها تسجيلَ ثلاثَ عشرةَ إصابةً جديدةً بفيروس كورونا المستجِد .

وبينَ الفرعُ أنه أجرَى التحاليلَ لثلاثٍ وأربعينَ عينةً، لتُظهِرَ النتائجُ إيجابيةَ ثمانِي حالاتٍ جديدةٍ وخمسٍ مخالطة، موزعةً على سبها والقطرون والشاطئ وسَمْنُو وبِنْت بَيَّه.

إضافةً إلى تسجيلِ أربعَ عشرةَ حالةَ شفاء.

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