شركة الكهرباء: هذه نتائج اندلاع حريق في محطة تحويل بعين زارة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 December, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء السيطرة على حريق اندلع بمحطة تحويل 220–30– 11KV عين زارة ( مشروع الموز ) بعد إصابة جسيم بالمحوّل رقم ( 1) جهد 30 ك.ف بضرر جسيم وضرر جزئي للمحوّل رقم (2) جهد 30 ك.ف

وبينت الشركة العامة للكهرباء أن المحطة التي اندلع بها الحريق متكاملة من حيث الجهود لذلك تصنف من المواقع ذات طبيعة الرقعة الواسعة والمتعددة المحتويات لهذا السبب تم إستدعاء الإطفائيين غير المناوبين لهذا اليوم للسيطرة على الحريق الذي خلف ضرر جسيم بالمحوّل رقم ( 1) جهد 30 ك.ف وضرر جزئي بالمحوّل رقم (2) جهد 30 ك.ف وتمت حماية غرفة المفاتيح بمحطة 30 ك.ف و كذلك حماية محطتي 220 و11 ك.ف بالكامل فيما يواصل فريق الإطفاء بالمناوبة بالمحطة تحسّباً لعودة الإشتعال من جديد.