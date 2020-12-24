الذكرى التاسعة والستون لاستقلال البلاد

تسعة وستون عاما مرت على انتهاء مراحل استعمارية عديدة قابلتها حركات جهادية لم تتوقف، لكن بعزم الآباء المؤسسين أصبح الاستقلال واقعا وجب الحفاظ عليه.
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قناة ليبيا
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