الذكرى التاسعة والستون لاستقلال البلاد

تسعة وستون عاما مرت على انتهاء مراحل استعمارية عديدة قابلتها حركات جهادية لم تتوقف، لكن بعزم الآباء المؤسسين أصبح الاستقلال واقعا وجب الحفاظ عليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا