داخلية الوفاق: إقامة دوريات بمدينة غريان لتأمين الطريق العام

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 December, 2020

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إقامة دوريات أمنية في مدينة غريان لتأمين الطريق العام وضبط المركبات المخالفة لقواعد السلامة المرورية.

وعرضت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق صورا تظهر العمل الأمني لدوريات وحدة مرور وادي الحي بالتعاون مع مركز شرطة وادي الحي بمديرية أمن غريان، وذلك تنفيذا للخطة الأمنية الصادرة من قبل المديرية لتأمين الطريق العام وضبط المجرمين والخارجين عن القانون وضبط المركبات الآلية المخالفة للقواعد والسلامة المرورية.