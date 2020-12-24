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استقلال ليبيا .. الإعلان والانطلاقة من قصر المنار في بنغازي

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

في مثل هذا اليوم من عام ألف وتسعمئة وواحد وخمسين كان قصر المنار في مدينة بنغازي شاهدا على ولادة عهد جديد في ليبيا.

حيث تجمهر الليبيون حول قصر المنار آنذاك احتفالا وابتهاجا بإعلان استقلال بلادهم من خلال كلمة للملك الراحل إدريس السنوسي رحمه الله.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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