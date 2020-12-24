استقلال ليبيا .. الإعلان والانطلاقة من قصر المنار في بنغازي

في مثل هذا اليوم من عام ألف وتسعمئة وواحد وخمسين كان قصر المنار في مدينة بنغازي شاهدا على ولادة عهد جديد في ليبيا.

حيث تجمهر الليبيون حول قصر المنار آنذاك احتفالا وابتهاجا بإعلان استقلال بلادهم من خلال كلمة للملك الراحل إدريس السنوسي رحمه الله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا