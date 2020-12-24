ليبيا الان

صوان: نمر بظروف لا تقل صعوبة عن تضحيات الآباء والأجداد

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان إن ليبيا مرت بصعوبات جمة في مقاومة الاستعمار حتى نالت الاستقلال في مثل هذا اليوم قبل 69 عاما.

وأضاف صوان في تدوينة على “فيسبوك” رصدتها “الساعة 24″، أن نضالا كبيرا وتضحيات جساما قدمها الآباء والأجداد لتصل بلادنا إلى الدستور وتنعم بالحرية”.

وتابع رئيس الحزب الذي يمثل ذراعا سياسية لجماعة الإخوان المدرجة على لائحة الإرهاب: “اليوم نمر بظروف لا تقل صعوبة، ولكننا مؤمنون بأن ليبيا لا ينقصها الأبناء الوطنيون ولا الطاقات والإرادة في التغيير وتحقيق الحلم وتجاوز كل ما يواجه قيام الدولة الديمقراطية المنشودة من عراقيل”، على حد ادعائه.

وواصل: “نسأل الله أن تكون هذه آخر فصول المعاناة وأن تخطو ليبيا في عامها القادم خطوات فعالة في درب الاستقرار والهناء”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ها ها ها ها هو هو هو هو ماء ماء ماء كفاية غباء اجدادك ياحمار كانوا اخوان القردة والخنازير وضحوا من اجل اسرائيل وانت تضحى مع قطر بدماء الشعب اللييى من اجل موزه واردوغان عملاء اسرائيل

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  • احفاد الخونه لا يحق لهم التبجح بأن لأجدادهم أي دور في تاريخ كفاح المجاهدين الليبيين فيوم كانت راية جهاد واحده في شرق ليبيا بقيادة عمر المختار كان هناك في الغرب تجمعات ترفض الاستعمار ولكن لم تتوحد ضده بل بعضها تناحر في ما بينهم فتفرقوا وذهبت ريحهم وتصارعوا علي الزعامه لذلك لم تثبت لهم قدم راسخه في مواجهة الاحتلال الايطالي تحت رايه واحده وما أشبه الليله بالبارحه فاليوم شرق ليبيا متوحد خلف زعيم واحد وغرب ليبيا له مليشيات متعدده التوجهات فما الذي حصل يا ليبيين هل حقا التاريخ يعيد نفسه بشكل شبيه لما مضي من حقب

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