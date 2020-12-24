عاجل// قنونو: لا سلام مع المجرمين والمعتدين

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد قنونو، الخميس، إنه لن يكون هناك أي سلام مع من وصفهم بالمجرمين والمعتدين.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد قنونو، الخميس، إنه لن يكون هناك أي سلام مع من وصفهم بالمجرمين والمعتدين.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
The sewer RAT, ALSherkissee is out to make Tea for the diseased Turks, Syrians & Qatari
They Egyptians love TEA and shall TEACH the Sherkess & Damn Misratees a great lesson if you & the other Sherkess attempt to touch the “Beautiful RED LINE”
Dear Libyee
they are cowards
They cannot approach the red line
All they can is to lie in the media channels only
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