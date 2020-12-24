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عاجل// قنونو: لا سلام مع المجرمين والمعتدين

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد قنونو، الخميس، إنه لن يكون هناك أي سلام مع من وصفهم بالمجرمين والمعتدين.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • The sewer RAT, ALSherkissee is out to make Tea for the diseased Turks, Syrians & Qatari
    They Egyptians love TEA and shall TEACH the Sherkess & Damn Misratees a great lesson if you & the other Sherkess attempt to touch the “Beautiful RED LINE”

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