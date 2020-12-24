عاجل// قنونو: لا سلام مع المجرمين والمعتدين

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد قنونو، الخميس، إنه لن يكون هناك أي سلام مع من وصفهم بالمجرمين والمعتدين.

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