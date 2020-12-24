زيدان: المليشيات المسلحة ترغب في إفشال الاتفاق العسكري

أعلنت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن التحركات العسكرية المتتالية التي يقوم بها طرفا الصراع في ليبيا، تؤرق عمل اللجنة العسكرية 5+5 وتقف حجر عثرة أمام الجهود التي يهدف إليها الليبيون.

وقال الكاتب السياسي، فرج زيدان، إن المليشيات المسلحة ترغب في إفشال الاتفاق العسكري وما زال يراودها فكرة التحرك العسكري وفرض الأمر الواقع بلغة السلاح لذلك تتوقف طائرات الشحن عن إيصال الأسلحة والمرتزقة.

وأوضح زيدان، أن المليشيات المسلحة لم تلتزم يوما باتفاق اللجنة العسكرية المشتركة في ظل محاولاتهم إفشالها منذ انطلاقها.

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