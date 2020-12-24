السراج يدعو كافة أعضاء المجلس الرئاسي إلى الالتئام

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، «كافة أعضاء المجلس الرئاسي إلى الالتئام»، داعيا المجلس إلى تجمل مسؤولياته والعمل معا من أجل أمن واستقرار ليبيا، مرحبا بما توصلت إليه المسارات المختلفة تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

جاء ذلك في كلمة وجها السراج إلى الشعب الليبي مساء اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى 69 لاستقلال ليبيا.

وشد السراج في كلمته على ضرورة «طي صفحة الخلاف لتحقيق الاستقرار في ليبيا وإيقاف التدهور»، معتبرا أن ذلك لن يتحقق إلا «بتكاتف القوى السياسية» في البلاد.

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