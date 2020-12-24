“الأزمات الدولة”: 4 أسباب قد تُشعل حربا جديدة في ليبيا

قدمت مجموعة الأزمات الدولية تحليلًا لمحاولات إنهاء الحرب الأهلية في ليبيا التي استمرت قرابة عقد من الزمن من خلال محادثات ركزت على إعادة توحيد الحكومة والاقتصاد القائم على النفط وقوات الأمن.

أجانب يقودون الحشود العسكرية وسط جمود المحادثات السياسية

يستمر وقف إطلاق النار الهش في ليبيا بين القوات المتحالفة مع الحكومة المتمركزة في طرابلس وخصومها في الشرق. ومع ذلك ، هناك ما يدعو للقلق من أن فترة التوقف التي دامت خمسة أشهر في الصراع قد تنتهي فجأة. أسكتت اتفاقية وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في 23 أكتوبر المدافع ، لكن خلاف ذلك يعد حبرا على ورق: فقد تراجع كلا الجانبين عن الوفاء بشروطه واستمروا بدلا من ذلك في بناء قواتهم العسكرية. مصدر قلق آخر هو الفشل في إيجاد طريق سياسي للمضي قدما.

تعثرت محاولة الأمم المتحدة لإحياء الحوار وتعيين مجلس رئاسي جديد ورئيس وزراء لرئاسة حكومة وحدة وطنية. وبالتالي فإن احتمالات توحيد البلاد في ظل حكومة واحدة مجهزة بخريطة طريق انتخابية غير مؤكدة إلى حد كبير.

نص اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر، الذي وقعه ممثلون عن طرابلس ومندوبون من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ، على انسحاب القوات الليبية المتناحرة فورًا من الخطوط الأمامية وتجميد اتفاقيات التدريب العسكري الأجنبية. كما نصت على أن يغادر جميع المقاتلين الأجانب الذين يدعمون الائتلافين العسكريين البلاد بحلول أواخر يناير. ومع ذلك ، لا يبدو أن أيًا من الجانبين حريص على تنفيذ التزاماته ويبدو أن كلاهما مصمم على مزيد من البحث.

لا يبدو أن أي من الجانبين حريص على تنفيذ التزاماته ويبدو أن كلاهما مصمم على مزيد من البحث.

تشير مصادر دبلوماسية وتقارير على الإنترنت إلى أن تركيا أرسلت عدة شحنات بحرية وجوية من المعدات العسكرية إلى حلفائها المتمركزين في طرابلس خلال شهري نوفمبر وديسمبر. تشير صور الأقمار الصناعية المنشورة في 10 ديسمبر إلى أن أنقرة واصلت أيضًا تعزيز وجودها في الوطية ، وهي قاعدة جوية قريبة من الحدود التونسية حيث يعمل الضباط الأتراك منذ منتصف عام 2020.

ويتكهن بعض المحللين الأجانب بأن تركيا تقوم بتركيب أنظمة دفاع جوي جديدة هناك استعدادًا لنشر طائرات مقاتلة. ولم يعلق المسؤولون في أنقرة على الأمر ولا مسئولو الأمم المتحدة. ومع ذلك ، إذا كانت تخمينات المحللين صحيحة ، فإن مثل هذا الانتشار قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بسرعة بين الدول المتدخلة في الملف الليبي..

كما تلقت المواقع التي يسيطر عليها حفتر في وسط وجنوب ليبيا تعزيزات عسكرية. وأكدت مصادر موالية لحفتر لمجموعة الأزمات الدولية أن الشركاء الأجانب يسعون ببطء إلى تعزيز قبضة المشير الميداني على المناطق، رغم أنهم رفضوا تحديد الدول المعنية. وأضافوا ، مع ذلك ، أن الجيش الوطني الليبي يجند العديد من المجندين الجدد من الجنوب ، بما في ذلك غير الليبيين.

يبدو أن المتعاقدين العسكريين الروس قد زادوا من وجودهم في قاعدتين جويتين ، هما القرضابية والجفرة ، في وسط ليبيا ، ويبدو أيضًا أنهم ينقلون المعدات من هناك إلى براك الشاطئ ، وهي قاعدة أخرى يسيطر عليها حفتر جنوبًا. في الوقت نفسه، تتحدث مصادر دبلوماسية عن استمرار الإمدادات العسكرية لقاعدة حفتر الخلفية في شرق ليبيا..

في ضوء هذه التقارير ، تبادل الجانبان الليبيان الاتهامات بخرق شروط وقف إطلاق النار. في 7 ديسمبر ، اتهمت الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها القوات التي يقودها حفتر بمحاولة الاستيلاء على قاعدة عسكرية في بلدة أوباري الصحراوية الجنوبية. وسرعان ما أوضح ممثلو القبائل في أوباري ، غير المتحالفين مع أي من الجانبين ، أن الأمر يستند إلى سوء فهم.

لكن في الأسابيع التالية ، واصل المسؤولون في طرابلس تنبيه الدبلوماسيين الأجانب إلى ما وصفوه بحشود عسكرية في الجنوب. نفى المعسكر المناهض لطرابلس رسميًا أنه يحشد في الجنوب واتهم بدلاً من ذلك طرابلس ، في بيان صدر في 7 ديسمبر، بإرسال “مليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه الخطوط الأمامية غرب سرت والجفرة”.

وكانت تركيا أيضا هدفا للاتهامات. في 9 ديسمبر، ألقى التحالف الذي يقوده حفتر باللوم على أنقرة في “تقويض السيادة الليبية ومواردها” من خلال “إرسال معدات عسكرية عبر جسر جوي غير متقطع ونقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب لمحاربة الشعب الليبي”. قبل أيام قليلة ، أوقفت السفن البحرية الموالية لحفتر سفينة شحن تركية قبالة الساحل الشرقي الليبي.

هذا الحادث دفع وزارة الخارجية التركية للتحذير من أن استهداف المصالح التركية في ليبيا ستكون له “عواقب وخيمة” وأن قوات حفتر ستُعتبر “أهدافًا مشروعة”. أفرج الجيش الوطني الليبي عن السفينة في 10 ديسمبر، بعد أن لم يعثر على أسلحة على متنها.

قد يكون حادث سابق قد زاد من عدم ثقة معسكر حفتر في تركيا: في 24 نوفمبر ، اعترضت سفينة ألمانية تعمل تحت مظلة عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي ، المكلفة بمراقبة انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا ، سفينة تركية أخرى متجهة إلى ليبيا. إلى ليبيا ويشتبه في حملها معدات عسكرية. صعد مشاة البحرية الألمانية على متن السفينة ، لكنهم اضطروا إلى إجهاض المهمة بعد أن تدخلت أنقرة دبلوماسياً لمنع التفتيش. بموجب القانون الدولي ، تتطلب مهمة إيريني موافقة ضمنية من الدولة التي ترفع علم السفينة قبل أن تتمكن من الصعود إلى السفينة لإجراء عمليات التفتيش.

تعتبر الأمم المتحدة إرسال تركيا لمعدات عسكرية انتهاكًا لحظر الأسلحة ، لكن تركيا ترفض ذلك ، بحجة أن دعمها العسكري لسلطات طرابلس مشروع لأنه جزء من اتفاق ثنائي بين حكومتين ذات سيادة ، تم توقيعه في أواخر عام 2019 و. صادق عليه البرلمان التركي في أوائل عام 2020. وعلى هذا الأساس ، قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البرلمان مرسومًا بمد دعم أنقرة العسكري المباشر لحكومة طرابلس ، والذي وافقت عليه في 22 ديسمبر.

يجدد هذا المرسوم أيضًا نشر القوات التركية في ليبيا لمدة ثمانية عشر شهرًا أخرى ، بدءًا من 2 يناير 2021. ويقول مسؤولو الأمم المتحدة والغرب إن هذا يعد انتهاكًا لكل من بنود حظر الأسلحة ووقف إطلاق النار في أكتوبر.

تبدو روسيا أيضًا حريصة على تعزيز دورها في الصراع. في الماضي ، نفت موسكو رعايتها لوجود متعاقدين روسيين خاصين أو دعم أي طرف في الصراع. لكن في أوائل كانون الأول (ديسمبر) ، ادعى عدد من الدبلوماسيين الغربيين أن المسؤولين الروس أصبحوا أكثر وضوحًا وراء الأبواب المغلقة في توضيح اهتمام الكرملين بالحفاظ على نفوذه في ليبيا. تتناغم هذه التقارير مع ملاحظات من داخل صفوف الموالين لحفتر ، حيث أثار عدم استعداد روسيا الواضح للتعاون في تسهيل انسحاب المتعاقدين العسكريين الخاصين بعض القلق.

لا يزال من غير الواضح سبب رغبة الضباط الموالين لحفتر في تقليص الدعم الروسي ، بالنظر إلى مدى اعتمادهم على هؤلاء المتعاقدين العسكريين الخاصين لموازنة الدعم التركي لأعدائهم في طرابلس. تكثر التفسيرات ، تتراوح من الخلافات المالية بين بنغازي وموسكو ، إلى إحياء قومي مزعوم بين ضباط الجيش الليبي ، بما في ذلك بقيادة حفتر ، كان من شأنه أن يدفعهم إلى السعي لخفض الدعم الروسي طالما أن تركيا سحبت أيضًا ضباطها والمقاتلين السوريين المتحالفين معها. خارج ليبيا. وتقول مصادر مقربة من الجيش الوطني الليبي إن الضباط في ذلك المعسكر قد حسبوا أن اتفاق أكتوبر لوقف إطلاق النار سيجبر روسيا على الأمر بانسحاب المتعاقدين العسكريين ، وهي خطوة يزعمون أنهم يدعمونها إذا تم تنفيذها بالتزامن مع انسحاب تركي من طرابلس.

ولكن مع عدم حدوث هذا الأخير ، ومع ترسخ حلفاء حفتر الروس في الوقت نفسه ، يبدو أن الجيش الوطني الليبي لديه خيارات قليلة سوى العمل مع ما يبدو أنه أصبح يعتبره حلفاء غير مرتاحين لكن ضروريين.

بشكل عام ، يشير الفشل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ، والحشود العسكرية والتصريحات التحريضية ، فضلاً عن الترسيخ التركي والروسي ، إلى إمكانية استئناف الصراع.

بشكل عام ، يشير الفشل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ، والحشد العسكري والتصريحات التحريضية ، فضلاً عن الترسيخ التركي والروسي ، إلى إمكانية استئناف الصراع بدلاً من تهدئته عبر عملية سياسية. ومع ذلك ، هناك ثلاثة عناصر تخفف من خطر اندلاع الصراع.

أولاً ، رغم حرص الجهات الفاعلة الأجنبية على تعزيز نفوذها ، إلا أنها لم تبد حتى الآن رغبتها في إشعال جولة جديدة من الأعمال العدائية.

ثانيًا ، لا يوجد دعم شعبي لحرب جديدة ، سواء في طرابلس أو في الشرق.

ثالثًا ، هناك خطوات مستمرة لحل النزاع طويل الأمد بين قطر وجيرانها الخليجيين. قد يؤدي التقدم على هذه الجبهة إلى تهدئة الحرب بالوكالة في ليبيا. ومع ذلك ، فكلما طال عدم تنفيذ شروط وقف إطلاق النار واستمر التعزيز العسكري.

تساهم المفاوضات السياسية المتوقفة في الآفاق القاتمة. إن المحادثات التي عقدتها الأمم المتحدة والتي كانت تهدف إلى تعيين حكومة مؤقتة جديدة هي على أجهزة الإنعاش. لم يتمكن المشاركون الـ 75 في منتدى الحوار السياسي الليبي من الاتفاق على كيفية اختيار مجلس رئاسي جديد من ثلاثة أشخاص ورئيس وزراء لإدارة ليبيا حتى الانتخابات الجديدة المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021. وبعد أسابيع من المداولات ، قاموا بتضييق نطاق قائمة من 12 شخصًا.

مقترحات آلية تصويت مختلفة وصولا إلى خيارين. لكن عندما قاطع 23 مندوباً من أصل 75 الجلسة النهائية ، التي كان من المقرر عقدها في منتصف ديسمبر ، وصلت الإجراءات إلى طريق مسدود.

على الرغم من هذا الفشل ، قررت الأمم المتحدة البدء في الاستعدادات لانتخابات ديسمبر 2021. وأنشأت لجنة الصياغة القانونية، وهي مجموعة من ثمانية عشر ليبيًا تم اختيارهم من منتدى الحوار، مهمتهم صياغة إجماع حول إطار انتخابي قانوني بمساعدة مستشاري الأمم المتحدة. أدى غياب برلمان فاعل والخلافات حول الإطار الدستوري للانتخابات إلى عرقلة التقدم في هذه المسألة لسنوات.

ومن المفترض أن تنهي اللجنة عملها في غضون 60 يومًا من إنشائها إذا فشل البرلمان ، الذي انقسم إلى قسمين على مدى السنوات الست الماضية ، في تنفيذ المهمة كما هو مرجح.

بغض النظر ، لا يزال الطريق إلى الانتخابات محفوفًا بالمخاطر. أدى قرار المضي قدما في الاستعدادات للانتخابات إلى ظهور مجموعة أخرى من المشاكل التي يمكن أن تعيق المناقشات. أولا ، أعضاء منتدى الحوار الذين يؤيدون تعيين حكومة مؤقتة يعارضون المضي قدما في الاستعدادات للانتخابات طالما لا يوجد تقدم على هذه الجبهة ، معتبرين الاثنين صفقة واحدة. ثانيًا ، من المرجح أن تؤدي الخلافات طويلة الأمد حول ما إذا كان الاستفتاء على مسودة الدستور الحالية شرط مسبق لإجراء الانتخابات ، بالإضافة إلى الخلافات الأخرى المتعلقة بالإطار الدستوري ، إلى إبطاء عمل اللجنة القانونية.

شهد الشهر الماضي اختراقات إيجابية على الصعيد الاقتصادي. في 16 ديسمبر ، عقد خمسة من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي السبعة اجتماعهم الأول منذ خمس سنوات. منذ الأزمة السياسية في عام 2014 ، انقسم المجلس بين مؤيدي محافظ طرابلس (جزء من الحكومة المعترف بها دوليًا) وأنصار نائبه الموالي للشرق.

أدى عدم وجود مجلس إدارة عامل مكلف بالإشراف على عمل البنك والموافقة على السياسة النقدية وإجراء التعيينات العليا في الشركات التابعة للبنك إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في ليبيا. وقد أعرب الأفراد المشاركون في العملية عن ثقتهم في أن المجلس سيعقد مشاورات للتعامل مع مجموعة من القضايا المعلقة. إذا اجتمع مجلس الإدارة ، فسوف يبشر بالخير لفرص إعادة توحيد البنك.

وجاء الاختراق الثاني عندما وافق مجلس الإدارة على تخفيض قيمة الدينار الليبي ، وتحديد سعر صرف رسمي جديد قدره 4.48 دينار للدولار الأمريكي ، ابتداء من أوائل يناير. الهدف هو توحيد أنظمة سعر الصرف المتعددة في ليبيا. في السنوات الثلاث الماضية ، كان لدى ليبيا: سعر رسمي ، تستخدمه الحكومة بشكل أساسي ، 1.4 دينار للدولار.

سعر تجاري 4.9 دينار للدولار للشركات الخاصة القادرة على الحصول على خطاب اعتماد لا يقره إلا البنك المركزي ؛ وتتراوح أسعار السوق السوداء بين 6 و8 دنانير للدولار للشركات الصغيرة غير القادرة على الحصول على خطاب اعتماد. وافق المجلس على الإصلاح بعد ضغوط شعبية كبيرة. جادل المسؤولون الحكوميون أيضًا بأن النظام الحالي يوفر ثغرات لعدد قليل من المستفيدين من فروق أسعار الصرف.

على الرغم من أن السعر الجديد كان خطوة إيجابية ، فقد أعرب بعض رواد الأعمال عن قلقهم من أن الإجراء لن يرقى إلى مستوى تحسين الوصول إلى العملات الأجنبية. ومن غير المؤكد على الإطلاق أن البنك المركزي سيوفر العملة الصعبة طالما ظل الخلاف حول إدارة عائدات النفط دون حل.

توفر هذه الإيرادات جميع احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد تقريبًا. في اجتماع تم عقده في 14-15 ديسمبر برعاية الأمم المتحدة في جنيف ، التقى مسؤولون من حكومة طرابلس ، والمؤسسة الوطنية للنفط وفرعي البنك المركزي المتنافسين ، بالإضافة إلى خبراء ماليين ليبيين ، بدبلوماسيين أمريكيين ومصريين والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومسؤولي البنك الدولي لمناقشة القضايا المصرفية والميزانية المعلقة. ولم يتطرقوا إلا بشكل هامشي إلى الخلاف حول تخصيص عائدات النفط ولم يتخذوا قراراً بشأن هذا الموضوع.

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