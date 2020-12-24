الثني يطلع على احتياجات بلديات المرج وجردس العبيد وساحل الجبل الأخضر

اطلع رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، على سير عمل بلديات المرج، وجردس العبيد، وساحل الجبل الأخضر، وذلك خلال اجتماع عقده مع رؤساء المجالس التسييرية لهذه البلديات.

وبحث الاجتماع أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه هذه البلديات، وأهم احتياجاتها، حيث تعهد رئيس الحكومة بتذليل كافة الصعاب أمامها وفقا للإمكانات المتاحة، مؤكدا على ضرورة تسريع وتيرة العمل فيما تبقى من مشاريع، خاصة فيما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والمواصلات والنقل، والصحة، بما يحسن مستوى الخدمات للمواطنين في هذه البلديات.

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