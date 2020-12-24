الثني يطلع على احتياجات بلديات المرج وجردس العبيد وساحل الجبل الأخضر

اطلع رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، على سير عمل بلديات المرج، وجردس العبيد، وساحل الجبل الأخضر، وذلك خلال اجتماع عقده مع رؤساء المجالس التسييرية لهذه البلديات.
وبحث الاجتماع أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه هذه البلديات، وأهم احتياجاتها، حيث تعهد رئيس الحكومة بتذليل كافة الصعاب أمامها وفقا للإمكانات المتاحة، مؤكدا على ضرورة تسريع وتيرة العمل فيما تبقى من مشاريع، خاصة فيما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والمواصلات والنقل، والصحة، بما يحسن مستوى الخدمات للمواطنين في هذه البلديات.
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