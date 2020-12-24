عبد الكافي: حفتر لن يحقق أي نصر عسكري في وجود حليفنا التركي

قال عادل عبد الكافي، المحلل العسكري، الموالي لحكومة الوفاق، إن: “حفتر لن يستطيع تحقيق أي نصر عسكري في وجود الحليف التركي” وفق قوله.

وكتب “عبد الكافي” على حسابه بفيسبوك معلقا على كلمة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني، قائلاً: “اعلان حرب في كلمة تحريضية تحشيدية كرر فيها حفتر أكثر من مرة انه لا خيار الا رفع السلاح وتصويب البنادق والمدافع نحو العدو وأن المواجهة الحاسمة بدات ملامحها.. حفتر يسعي الي حتفه بغبائه وغطرسته الفارغة

فحتي مع مرتزقته من الفاغنر لن يستطيع تحقيق أي انتصار عسكري في وجود الحليف التركي ورجالنا الصامدون فى خطوط المواجهة منذ شهور وكان عليه أن يتعلم من درس دحره ومليشياته في طرابلس” وفق قوله.

أضاف “عبد الكافي”: “موافقة البرلمان التركي بتمديد مهام القوات التركية 18 شهر أزعجت حلفائه وكانوا واهمين أن بعض الضغوط التي يمارسوها لوضع الروس مع الأتراك في كفة واحدة وانسحاب الجميع ستأتي بنتيجة وفي وقت تحشيدهم للمرتزقة واغراقهم بالسلاح الجيش الليبي ايضا رتب خطته وقواته استعدادا للحرب لتحرير البلاد من الروس والجنجويد” على حد زعمه.