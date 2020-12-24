لجنة الخارجية تجتمع مرئيا مع الفريق الاقتصادي لبعثة الأمم المتحدة

نظمت لجنة الخارجية بمجلس النواب، بحضور رئيسها، يوسف العقوري، اجتماعا تفاعليا تناول الملف الاقتصادي، بمشاركة الفريق الاقتصادي لبعثة الأمم المتحدة الذي يعمل على ملف الإصلاح الاقتصادي، وفريق الخبراء الليبيين المستقلين الذين شاركوا في حوار جنيف، إلى جانب أساتذة اقتصاد.

الاجتماع تناول المسار الاقتصادي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، والإصلاحات الاقتصادية التي يتم العمل عليها لحلحلة المختنقات الحالية وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن.

وأكد العقوري أن الملف الاقتصادي يعد من أولويات مجلس النواب نظرا لتأثيره على المستوى المعيشي وعلى الاستقرار بشكل عام، لافتا إلى أهمية تكثيف الجهود من قبل المتخصصين من أجل توفير حياة أفضل للمواطن.

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