انتخابات ديسمبر 2021 تحد جديد لأهلية الليبيين في دولة الاستقلال

بين الماضي والحاضر، تغيرات كثيرة حدثت على الساحة الليبية في مختلف المجالات، وأصبحت ليبيا مسرحا للتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، لعل الرابع والعشرين من ديسمبر القادم يكون عيدا ثانيا تتحقق فيه الانتخابات.

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