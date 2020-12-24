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انتخابات ديسمبر 2021 تحد جديد لأهلية الليبيين في دولة الاستقلال

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بين الماضي والحاضر، تغيرات كثيرة حدثت على الساحة الليبية في مختلف المجالات، وأصبحت ليبيا مسرحا للتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، لعل الرابع والعشرين من ديسمبر القادم يكون عيدا ثانيا تتحقق فيه الانتخابات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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