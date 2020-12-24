أفريكا إنتليغنس: انقلاب دبلوماسي متوقع في موقف إيطالي تجاه ليبيا

قال موقع “أفريكا إنتليغنس”، اليوم الخميس، إن إيطاليا تعمل على التقارب مع “حفتر”، في خطوة قد تُحدث انقلابًا دبلوماسيًا في موقف روما المؤيد حتى الساعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأوضح تقرير للموقع، أنّ وكالة المعلومات والأمن الخارجي الإيطالية بصدد التقريب بين روما و”حفتر”، حيث رعت الوكالة ومديرها جيوفاني كارافيلي الاجتماع، الذي عقد في 17 ديسمبر في بنغازي بين رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية لويغي دي مايو و”حفتر”، وهي مقابلة لم ترضِ وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني، المؤيد المتشدد للغرب والمشترك في إدارة الملف الليبي مع تركيا.

وأشار التقرير، إلى أنّ اجتماع بنغازي الذي أسفر عن إطلاق سراح 18 صيادًا الذين احتجزهم “الجيش” كرهائن منذ الأول من سبتمبر، ذريعة لإرسال رسائل من طرابلس؛ ففي ذلك اليوم شددت روما -أيضًا- الارتباط مع الغرب الليبي مع عقد الاجتماع الأول عبر الإنترنت للجنة الفنية الاقتصادية الإيطالية الليبية، لإعادة إطلاق المشاريع الاقتصادية الإيطالية المتوقفة، وشارك فيه مانليو دي ستيفانو ومحمود خليفة التليسي، وكلاهما وزيرا الدولة للشؤون الخارجية لإيطاليا، وحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأكد التقرير، أن وكالة المعلومات والأمن الخارجي الإيطالية، تعمل بالتنسيق مع “الوفاق” لتعزيز التقارب بين “حفتر” وأحمد معيتيق، الرجل الثاني في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

واعتبر التقرير، أن هذا الهدف يتماشى مع العملية التي بدأت قبل بضعة أشهر حين نظمت الوكالة بالفعل، اجتماعًا بين “حفتر” ودي مايو في ديسمبر 2019، كما تم توقيع اتفاقية بين “حفتر” ومعيتيق في سبتمبر الماضي، لإعادة إنتاج النفط والغاز، وهو موضوع ذو أولوية بالنسبة إلى روما وشركة النفط والغاز “إيني”.

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