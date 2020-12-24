بعد توترات “السراج” و”باشاغا”.. “جويلي”: سأتصدى لأي طرف بالمنطقة الغربية يفكر في إثارة المشاكل

حذر آمر ما تعرف “غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية” أسامة جويلي، أي طرف بالمنطقة الغربية يفكر في إثارة المشاكل أو إشعال فتيل الحرب، دون تسمية من يقصد.

قال “جويلي” في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” اليوم الخميس: “نحذر أي طرف بالمنطقة الغربية يفكر في إثارة المشاكل أو إشعال فتيل الحرب” على حد تعبيره.

وتابع “جويلي”: “ستكون العواقب وخيمة على كل طرف يسعى للاقتتال وليضع في حسابه أننا سنتصدى له وبقوة” وفق قوله.

تصريحات “جويلي” تأتي بعد توترات فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي وفتحي باشاغا وزير داخليته على خلفية قيام الأول بنزع جهاز “الردع” ليتبعه مباشرة، ليقوم “باشاغا” على إثر ذلك بإبرام إتفاق تعاون أمني مع عماد الطرابلسي رئيس جهاز المخابرات.