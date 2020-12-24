الزبيدي: تركيا مستمرة في خرق المعاهدات بتدريب مليشيات الوفاق

أكد المحلل السياسي، محمد الزبيدي، أن تركيا مستمرة في خرق المعاهدات ومخرجات برلين بتدريب مليشيات حكومة الوفاق غير المعتمدة على التجسس والرماية والطيران المسير.

وشدد الزبيدي في تصريحات صحفية، على أن تركيا مستمرة في مخالفة كل الاتفاقيات من أجل الإعداد لحرب جديدة في ليبيا للسيطرة على كافة المناطق الشرقية والجنوبية.

وأوضح الزبيدي ان تركيا تريد الاستمرار في ليبيا إلى ما لا نهاية، مؤكدا أن الأتراك لن يخرجوا من البلاد إلا بأيدي أهلها، واصفا الأتراك بالمحتالين والطامعين في ثروات ليبيا واستخدامها قاعدة لنشر الإرهاب.

وتابع الزبيدي أن تركيا تهدف للسيطرة على الجنوب والشرق الليبي لنشر المتطرفين والخارجين عن القانون في ظل المساحات الشاسعة والخالية.

وأكد الزبيدي أن الهدف الأساسي وراء التحشيد التركي هو إضعاف الجبهة الغربية لمصر ونقل المرتزقة السوريين للسيطرة على دول المنطقة، مبينا أن الإخوان في الجزائر وتونس داعمين لمشروع التنظيم الإرهابي برعاية تركية قطرية.

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