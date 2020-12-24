تشاوش أوغلو في ذكرى استقلال ليبيا: تركيا ستواصل دعم الشعب الليبي

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في رسالة بمناسبة ذكرى الاستقلال المصادف لـ24 ديسمبر من كل عام مواصلة دعم بلاده للشعب الليبي.

وجاء في رسالة تهنئة نشرها تشاوش أوغلو، اليوم الخميس، عبر حسابه على «تويتر»: «أهنئ من صميم القلب الشعب الليبي بمناسبة العيد الوطني. سندعم دائما الأشقاء الليبيين لضمان الوحدة والتضامن والاستقرار».

بدورها أشادت وزارة الخارجية التركية بـ«العلاقات الثنائية بين تركيا وليبيا والروابط التاريخية التي تجمع بينهما»، وذكرت أن «روابط الصداقة يعود تاريخها إلى 500 عام».

وأشارت إلى أن «العلاقات الدبلوماسية بدأت بين تركيا وليبيا في العام 1951». وأكدت الوزارة أن «العلاقات بين البلدين متطورة وفي مجالات متعددة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وافق البرلمان التركي على مشروع قانون يمنح تمديدا بـ 18 شهرا لقوات البلاد في الانتشار عسكريا في ليبيا، وهو المرسوم الذي يمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القدرة على إرسال قوات تركية إلى أراض أجنبية لتنفيذ عمليات عسكرية.

وكان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر خلال احتفالية نظمتها القيادة العامة لمناسبة الذكرى 69 لاستقلال ليبيا، خاطب تركيا في كلمة له قائلا إنه «لا قيمة للاستقلال ما دام الجيش التركي يحتل مناطق من بلادنا»، داعيا إياه إلى «الرحيل والجلاء سلمًا أو حربًا ما دامت تركيا ترفض إحلال السلام».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا