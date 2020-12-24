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مجلس النواب يُهنيء الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـــ 69 لإستقلال ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 24 ديسمبر 2020 (وال) – هنأ مجلس النواب الليبي، والديوان التابع له، الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ 69 لإستقلال ليبيا ف 24 من شهر ديسمبر.

وتابع: “يطيب لفخامة رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس ديوان مجلس النواب الليبي وكافة النواب والعاملين بالديوان أن يتقدموا بأخلص التهاني وأطيب الأمنيات للشعب الليبي ومجلس النواب بمناسبة الذكرى التاسعة والستون لإستقلال ليبيا ف الرابع والعشرون من شهر ديسمبر من العام 1951.م ، وندعوا الله في هذه المناسبة أن يحفظ بلادنا وشعبنا وأن يمن علينا بالأمن والإستقرار”. (وال – طبرق) س س

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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