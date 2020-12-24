إدري الشاطئ تعاني من فيضان مياه الصرف الصحي

كغيرها من المدن في ليبيا عامة والجنوب خاصة تعاني بلدية إدري الشاطئ منذ حوالي شهرين من فيضانات مياه الصرف الصحي بقرب حي سكني، تكاد تغلق الطريق على قاطني الحي مع ازدياد الروائح الكريهة وانتشار الحشرات، ما يؤدي إلى انتشار الأمراض، ومما يزيد من الخطورة على الساكنين وجود أسلاك كهربائية بجانب هذه المياه.

وفي اتصال لقناتنا مع عميد بلدية إدري أكد أن المجلس البلدي سيحاول حل هذا المختنق، كما طالب بتحويل اختصاصات شركة المياه والصرف الصحي للبلدية، إذ إنها تتبع الوزارة مباشرة ولا تقوم بواجباتها بالشكل المطلوب.

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