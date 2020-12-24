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المشري: حفتر خارج أي تسوية سياسية في ليبيا

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

هاجم رئيس مجلس الدولة، الإخواني خالد المشري، المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، بعد تهديده اليوم بمحاربة الوجود التركي في ليبيا.

قال “المشري” في بيان: “︎عام 2020 شكل انهاء أي محاولة للسيطرة على العاصمة، ونفوذ حفتر لم ينته لكن الكثير من مكونات الشعب الليبي أبدت رفضها لمشروعه” على حد زعمه.

أضاف “المشري”: “︎تصريحات حفتر اليوم محاولة لإشعال نار جديدة لكنه لن ينجح في ذلك، فحفتر يعول منذ 6 سنوات على الحل العسكري لكنه فشل وحتى داعموه يتوجهون للحل السياسي” على حد تعبيره.

وواصل “المشري”: “نحن على أبواب تسوية سياسية يدعمها المجتمع الدولي وحفتر خارج تلك التسوية.. حقنا للدماء نحن متجهون إلى تسوية سياسية، ولكن إن عدتم عدنا” على حد تعبيره.

وتابع رئيس مجلس الدولة: “︎كل قوات المنطقة الشرقية وقبائل المنطقة الشرقية أصبحوا عندهم قناعة تامة بعدم نجاح مشروع حفتر” وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • حفتر موجود بجداره كقائد للجيش وانت موجود ببرادة وجه ونذاله وخسه وهي مؤهلات أي أخواني فلا يوجد أخواني ليس نذل وخسيس وفي النهايه لا احد يؤيدك ولا احد يطيق ان يري وجهك لانك نظير شؤوم كأي أخواني باهت مبهوت سافل وسفتول

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