الصابر: المليشيات الموالية لتركيا تحتشد” بالهيشة الجديدة” بالقرب من سرت

قال مسؤول إعلام قوة عمليات إجدابيا التابعة لشعبة الإعلام الحربي بالجيش، عقيلة الصابر، إن التدريبات التركية للمليشيات والمرتزقة التابعين لقوات حكومة الوفاق غير المعتمدة تهدف إلى الاستعداد لحرب جديدة على خط سرت.

وأضاف الصابر، في تصريحات صحفية، أن مليشيات الوفاق الموالية لتركيا بدأت في الاحتشاد بمنطقة الهيشة الجديدة القريبة من مدينة سرت للمطالبة بالحرب والهجوم على المدينة، مبينا أن المليشيات رفضت فتح الطريق وإفشال اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وأكد الصابر أن أرتال كبيرة من المليشيات محملة بالمدافع ومدعومة بسيارات الإسعاف والمرتزقة السوريين والتونسيين ومليشيات من طرابلس والزاوية تقوم بالإعداد لحرب كبيرة، موضحا أنهم يتحدثون عبر أجهزة اللاسلكي عن رفض فتح الطرق ومنع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة” أحمد ميعتيق” من دخول المنطقة.

وشدد الصابر على أن قوات الجيش على أهبة الاستعداد لأي أمر طارئ يحدث في محاور سرت والجفرة والجنوب.

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