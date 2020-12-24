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وفاة ضابط بالصاعقة متأثرًا بإصابة أثناء مداهمة أمنية في بنغازي

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات الخاصة الصاعقة، اليوم الخميس، وفاة ضابط برتبة نقيب جراء تعرضه لإصابة قبل يومين أثناء عملية مداهمة أمنية في بنغازي.

ونعت الإدارة، على فيسبوك، وفاة النقيب مرعي الحوتي، متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها داخل غرفة العناية، حيث كتبت الإدارة، تقول: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله النقيب مرعي الحوتي”.

والثلاثاء، أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات الخاصة، إصابة النقيب مرعي الحوتي، يوم الإثنين، أثناء مشاركته في مداهمة أمنية داخل بنغازي.

 

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إدارة التوجيه المعنوي بالقوات الخاصة بنغازي ليبيا

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تعليقات

  • رحمه الله – من الضروري العمل بفرق تدريب جماعي واستخدام القنابل المحمولة الضوءية والصوتية او الغازية اثناء المداهمات لاوكار الممنوعات او الأوكار المسلحة – بفرق القوات الخاصة الليبية . “واللهم اجعل ليبيا بلدا امنا ”

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  • وهل تعلم يامشري أنك خارج الخريطه عالاقل المشير معترف به شعبيا ودوليا
    أبكى على قهرتك ( الله غالب حتى الهوفك حاط روحه شبكه كبيره…!!

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