السراج يعتبر الانتخابات “فرصة تاريخية” ويطالب المجتمع الدولي بالحزم تجاه من يرفض نتائجها

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، الخميس، الاتفاق على الانتخابات يعد فرصة تاريخية يجب عدم التفريط فيها، مؤكدا على ضرورة إيجاد سلطة تنفيذية موحدة تأخذ على عاتقها مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والتحضير للانتخابات وترسيخ الأمن وتوفير الخدمات للمواطنين، تفاديا لأي انسداد في العملية السياسية.

وأضاف السراج في كلمة له أن السلطة الموحدة وإجراء الانتخابات سيلبي مطالب الشعب القلق من إمكانية تجدد الحروب والذي عانى الكثير من واقع الانقسام والفرقة

وطالب السراج المجتمع الدولي ألا يتهاون تجاه من لا يحترم نتائج الانتخابات وأن يتخذ موقفا حازما تجاه من يرفضها واعتباره معرقلا للعملية السياسية التي تستهدف الكيانات الانتقالية وتأسيس الدولة الحديثة، وذلك من واقع التجربة التي شهدت تراجع ونكوص البعض عن التزامات ومقررات وتفاهمات وافقوا عليها.

وتابع السراج أن العمل لإيقاف التدهور أفضل ما تقوم به القوى السياسية لترميم الجراح معلنا مباركته ودعمه لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مثل هذا اليوم من العام القادم، مبينا أن توفير الدعم المالي واللوجستي عامل هام لكنه لا يكفي وحده لإنجاح هذا الاستحقاق الأمر يحتاج إلى تكاتف الجهود وتوحيد مؤسسات الدولة كما يتطلب وجود سلطة تنفيذية موحدة لتهيئة الأجواء وتوفير البيئة الآمنة المستقرة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بحرية وشفافية.

وشدد السراج على أنه من المهم أيضا أن تعمل هذه السلطة الموحدة على مساعدة مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة وملتقى الحوار السياسي على إيجاد قاعدة دستورية سليمة تجرى بمقتضاها الانتخابات، داعيا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنظمات الدولية المختصة لتقديم المساعدة الفنية والتقنية والمساهمة في المراقبة والإشراف على العملية الانتخابية من خلال المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

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