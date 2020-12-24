أبو عرقوب: تركيا تريد استمرار الفراغ السياسي والفوضي للسيطرة على النفط الليبي

قال الناطق باسم “حراك همة طرابلس”، أحمد أبو عرقوب، إن استمرار الانتهاكات التركية تعكس رغبتها في إفشال أي اتفاق ” ليبي- ليبي” ينهي الأزمة الليبية، مضيفا أن النظام التركي يطمع في السيطرة علي الثروات النفطية في ليبيا.

وأكد أبو عرقوب في تصريحات صحفية، أن تحركات تركيا مؤشر على استعدادها لخوض حرب على جبهة” سرت- الجفرة” في حال توصل الفرقاء الليبيين إلي أي اتفاق يقضي بإخراج تركيا من ليبيا.

وأوضح أبو عرقوب أن تركيا لم تعد بحاجة إلى حكومة الوفاق غير المعتمدة أو المليشيات التابعة لها، لافتا إلى أن أنقرة أصبح لها أدواتها الخاصة وتوفرت لديها القدرة على خوض حرب ضد الجيش من خلال تعزيز وجودها في ليبيا بالمرتزقة السوريين والجماعات الإرهابية التي نقلتهم من سوريا إلى ليبيا، بالإضافة إلى إنشاء قواعد عسكرية وغرف سيطرة وتحكم في قواعد عقبة بن نافع “الوطية” ومعيتيقة ومصراتة وقاعدة بحرية في مدينة الخمس.

وشدد أبو عرقوب على أن تركيا تسعى إلى استمرار الفراغ السياسي والفوضى في ليبيا لضمان استمرار وجودها في ليبيا من أجل السيطرة على منطقة الهلال النفطي والتمدد في المنطقة واستخدام الإرهابيين للضغط على دول طوق ليبيا، موضحا أن أنقرة لديها أيضا طموحا في منافسة فرنسا في وسط أفريقيا ودول الساحل الأفريقي

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