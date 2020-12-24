أعلنت مصادر صحفية، عن نشوب حريق بمحطة تحويل كهرباء بمشروع الموز في عين زارة جنوب العاصمة طرابلس، مشيرة إلى حدوث أضرار بأحد محولات الكهرباء بالمحطة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، إن المحطة متكاملة من حيث الجهود ما يصنّفها من المواقع ذات طبيعة الرقعة الواسعة والمتعددة المحتويات، مشيرة إلى استدعاء الإطفائيين غير المناوبين لهذا اليوم لتدراك الموقف وكانت الاستجابة وفق خطة الطواريء المعدة بالإدارة وذلك لتسخير كافة الجهود للسيطرة على الحريق.

وأكدت الشركة أنه تمت حماية غرفة المفاتيح بمحطة 30 ك.ف وكذلك حماية محطتي 220 و11 ك.ف بالكامل، فيما استمر فريق الإطفاء بالمناوبة بالمحطة تحسّباً لعودة الاشتعال من جديد.

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