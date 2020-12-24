صرمان تسجل 3 حالات وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان، الخميس، تسجيل 3 حالات وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 37 حالة للشفاء.

وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة استلم نتائج 220 عينة من المختبر المرجعي طرابلس، مضيفة أن نتائج الفحص أثبتت إيجابية 51 حالة منها 49 حالة جديدة وحالتين مخالطتين.

وأوضحت اللجنة إن إجمالي حالات الوفاة بكورونا في صرمان بلغ 56 حالة، مضيفة أن إجمالي الإصابات في البلدية بلغ 972 حالة.

وتابعت اللجنة أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في البلدية بلغ 717 حالة، والحالات النشطة بلغت 199 حالة.

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