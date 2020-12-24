ترمب يشيد بالهدنة في ذكرى احتفال الليبيين بـ«الاستقلال»

احتفلت ليبيا أمس بالذكرى الـ69 لعيد استقلالها، على وقع تبادل الاتهامات بين الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، بشأن «تحشيد» عسكري في سرت والجفرة بوسط البلاد. وفي غضون ذلك أكد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، في تهنئته للسراج وللشعب الليبي على «دعم بلاده لتحقيق الاستقرار في ليبيا»، مثمنا «خطوات وقف إطلاق النار وانطلاق العملية السياسية».

وحثت بعثة الأمم المتحدة الليبيين على توحيد جهودهم للوصول إلى الانتخابات الوطنية، وشددت في بيان لها على «أهمية البناء على التقدم الإيجابي، الذي حققه الليبيون في المسارات المختلفة، من خلال إنهاء الاقتتال، والمضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتعزيز تدابير بناء الثقة، والتحسن المستمر في الجوانب الاقتصادية».

وأشاد السراج في كلمة ألقاها أمس خلال الاحتفالات الرسمية، التي أقيمت بالمناسبة في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، وشهدت استعراضا عسكريا بمشاركة وحدات رمزية من قوات الوفاق ووزارتي الداخلية والعدل، بـ«القوات الموالية لحكومته والقوات المساندة لها». معتبرا أن البلاد «تواجه تحديات ومخاطر متعددة». وأعرب عن أمله في أن «تحل هذه الذكرى العام المقبل، وبلادنا تعيش عرساً ديمقراطياً، يقول فيه الشعب كلمته عبر انتخابات برلمانية ورئاسية».

من جانبه، توعد صلاح النمروش، وزير الدفاع في حكومة الوفاق، «قوات الجيش الوطني بالهزيمة، إذا ما كررت هجومها على العاصمة طرابلس». بينما أكد الفريق محمد الحداد، رئيس الأركان العامة لقوات الوفاق، «تصميم المؤسسة العسكرية على ضرورة إنهاء المشاريع الشخصية الحالمة».

ورصدت وسائل إعلام محلية مشاركة مصطفى الشركسي، آمر ميليشيات ما كان يعرف باسم «سرايا الدفاع عن بنغازي»، في الاحتفالات التي جرت وسط إجراءات أمنية مكثفة، وبحضور من وصفتهم بـ«شخصيات متطرفة، لها سجل إجرامي من قادة الميليشيات المسلحة في طرابلس».

وكانت غرفة «عمليات سرت والجفرة»، التابعة للوفاق، قد استبقت الاجتماع الذي ستعقده اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، باتهام الجيش الوطني بمواصلة التحشيد حول سرت والجفرة، وزرع للألغام وحفر الخنادق وجلب المرتزقة، معتبرة أن ذلك «يدل على نية المتمرد لإعادة الكرة»، كما فعل في الرابع من أبريل (نيسان) عام 2019. وقالت إن «قوات الوفاق على أُهبة الاستعداد لصد أي تحرك مرتقب بعد رصد تحشيدات وتحصينات جديدة بالقرب من المنطقة».

ومع أنها أكدت مجددا تأييدها للحوار. لكنها قالت في المقابل إنه «لن يكون هُناك فتح للطريق إلا بعد تنفيذ جميع الشروط، ومن أهمها انسحاب المرتزقة من سرت والجفرة».

بدوره، قال خالد كرواد، آمر محور البحر بغرفة عمليات سرت والجفرة، إنها بدأت في تسيير دوريات حفظ الأمن بمنطقة جنوب أبوقرين، وصولا إلى ضواحي غرب سرت، مؤكداً «جاهزية واستعداد قوات الوفاق للتعامل مع أي تحرك معاد».

في المقابل، زار المشير حفتر، النصب التذكاري لشهداء منطقة بنينا بمدينة بنغازي (شرق)، حيث أقيم احتفال عسكري لقوات الجيش الوطني، استهله حفتر بتدشين حملة تشجير لزرع نصف مليون شجرة، وغابات لمقاومة التصحر ودعم البيئة، وقام بزرع أول شتلة.

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني قد أعلنت مساء أول أمس أنها رصدت «تحشيدا كبيرا للميليشيات الإجرامية والتكفيرية، المدججة بالأسلحة التركية المتطورة، وآلاف المرتزقة، والمقاتلين الأجانب في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم، وعموم شرق مصراتة، ورفع درجة الاستعداد لديهم، وتهديدهم بالهجوم على مناطق الجيش في سرت والجفرة». مشيرة في بيان لها إلى أن الأمر وصل بهم إلى حد «تهديد الشرق بالكامل».

وعدت هذا الأمر «انتهاكا صريحاً لمبادئ وقف إطلاق النار، وما نتج عنه من تفاهمات لاتخاذ خطوات عملية على الأرض لتعزيز وقف دائم لإطلاق النار، وترجمة بيان جنيف للجنة العسكرية (5+5)، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة».

وأضافت في البيان الذى عززته بفيديو متداول لتحشيد الميليشيات حول خط وقف إطلاق النار «ما زلنا نرصد ونتابع تحركات الميليشيات، ونحذرها من اتخاذ أي خطوات تصعيدية واستفزازية في المنطقة».

وبث اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو آخر متداولا يبين ما وصفه بـ«التصرفات الاستفزازية وغير المسؤولة التي تمارسها الميليشيات الإرهابية والإجرامية، حول خط وقف إطلاق النار». بالإضافة إلى فيديو يبين الاستعدادات العسكرية التي تقوم بها الميليشيات في مناطق الهدنة.

من جانبه، ثمن بيان أصدره وفد الجنوب الليبي في ختام زيارته للقاهرة جهود مصر ومؤسساتها، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان تحقيق الاستقرار في ليبيا بما يضمن سلامة الشعب الليبي، ووحدة الأراضي الليبية. ودعا القيادة المصرية لمواصلة جهودها لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي وممثليه، تأسيسا على مبدأ الشمولية في الحل. معلنا عن فتح قنصلية مصرية بالجنوب الليبي لتسهيل الخدمات لمواطني البلدين، وتشكيل لجنة «صداقة» من مكونات الجنوب الليبي مع اللجنة الوطنية المصرية للتنسيق، ولفت إلى بحث إمكانية تسيير رحلات جوية بين مطار سبها الدولي ومطارات مصر، أسوة بباقي مطارات ليبيا.