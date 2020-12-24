هجوم عنيف من حفتر على تركيا… إذا لم يكن الخروج سلما سيكون بالحرب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 December, 2020

طالب القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر خلال كلمة له الخميس في “ذكرى الاستقلال” من تركيا الرحيل والجلاء من ليبيا سلما أو حربا، متهما إياها باحتلال جزء من البلاد.

وقال حفتر إن “عهد أوهامكم الاستعمارية انتهى وعليكم اختيار الرحيل أو الحرب» متهما تركيا ومرتزقتها بالتحشيد للحرب، ومهددا أنه إذا لم يكن الخروج بالسلم فسيكون بالقوة”.

وأضاف القائد العام للجيش، أنه “لا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية ولا أمن ولا سلام وأقدام الجيش التركي تدنس أرضنا الطاهرة … لا سلام في ظل المستعمر ومع وجوده على أرضنا سنحمل السلاح لنصنع السلام بأيدينا وبإرادتنا الحرة”.

وتتبادل حكومة الوفاق والجيش الليبي الاتهامات بتحريك عناصرهما قرب خط سرت الجفرة الأمر الذي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه برعاية أممية في أكتوبر الماضي.