ابراهيم: الوفاق ترتّب لتسليم المريمي إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 December, 2020

أكد آخر ناطق باسم النظام الليبي السابق، موسى ابراهيم، أن حكومة الوفاق تنوي تسليم المواطن الليبي بوعجيلة المريمي، لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في علاقة بقضية لوكربي.

وقال ابراهيم في تدوينة له على فيسبوك، “آن لدينا المعلومات المؤكدة أن وزارة الداخلية فيما يسمى بحكومة الوفاق الوطني ترتب الهيئة القانونية والشكل السياسي لتسليم المواطن الليبي بوعجيلة المريمي لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI في الأسابيع القادمة، رغم توقيع ليبيا وأمريكا وبريطانيا، إبان النظام الجماهيري، لاتفاقية تفاهم دولية تضمن عدم ملاحقة ليبيا أو مواطنيها في قضية لوكربي، بل وتضمن إغلاق ملف القضية نهائياً، قانونياً وسياسياً ومالياً.”

واستغرب السياسي الليبي من “حالة الخوف والهلع التي أصابت المحامين الليبيين والحقوقيين والسياسيين والأكاديميين والكتاب في عاصمة البلاد من الحوار حول الموضوع أو الدفاع عن المواطن الليبي وعن سيادة ليبيا”.