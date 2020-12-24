بومبيو يهنىء الليبيين بعيد الاستقلال مؤكداً الدعم الأميركي

تقدم وزير الخارجية الأميركي مايكل ريتشارد بومبيو-الخميس- للشعب الليبي ولرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق بالتهنئة بمناسبة عيد الاستقلال، نيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأميركي.

وقال بومبيو عبر بيان صحفي إن هذا العام كان مهماً لليبيا بإعلان وقف اطلاق النار على الصعيد الوطني في 23 أكتوبر والتقدم في عملية سياسية ليبية تقودها الأمم المتحدة.

وأضاف بومبيو أنه (من المهم بشكل خاص قرار اجراء الانتخابات الوطنية بمناسبة عيد الاستقلال في عام 2021 م وفي العام المقبل، سندعم الليبيين في بناء هذه النجاحات، بما في ذلك من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ على الزخم الملحوظ للعملية السياسية ).

وخلص بومبيو إلى القول بإن ( الولايات المتحدة تركز على تعزيز ليبيا سلمية ومزدهرة وموحدة مع حكومة شاملة يمكنها تأمين البلاد وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية لشعبها ).

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