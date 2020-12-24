مركز رصد البيضاء يسجل 3 إصابات جديدة بكورونا

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة إدارة الشؤون الصحية البيضاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن 69 شخصا ترددوا عليه الخميس، منهم 41 من داخل مدينة البيضاء ما بين مسافرين و زائرين للكشف الطبي، و28 من خارج المدينة.

وأضاف المركز أنه رصد وجود 7 حالات اشتباه و3 حالات مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه ينتظر ظهور نتائج باقي عينات المسحة الأنفية التي تم أخذها بالمركز.

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