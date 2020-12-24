بحضور القائد العام .. القيادة العامة تُقيم عرضًا عسكريًا احتفالا بالذكرى الـ 69 لاستقلال ليبيا

بنينا 25 ديسمبر 2020 (وال)- أقيم بقاعدة بنينا الجوية الخميس، عرضًا عسكريًا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـــ 69 لعيد استقلال ليبيا، بحضور سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر.

وألقى سيادة القائد العام – كلمة – خلال العرض العسكري شاركت فيه كافة وحدات الجيش الوطني التي اصطفت بكراديس المُختلفة، أشاد فيه بجهود جنود القوات المسلحة المبذولة في رفع قدراتهم القتالية أثناء تواجدهم في حالة التأهب والاستعداد، لصدّ عدوان المستعمرين والطامعين والعملاء المتآمرين لسلب البلاد استقلالها وتسليمها للمحتل بثمنٍ بخس. (وال- بنينا) م ز / ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال