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محمد الحداد: مصممون على وأد «مشروعات» إعادة خلق الدكتاتور والقائد الأوحد

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس ما يسمى بـ«أركان وزارة الدفاع» بحكومة الوفاق محمد الحداد:” مصممون على ضرورة وأد المشروعات الشخصية الحالمة، التي تهدف إلى إعادة خلق الدكتاتور والقائد الأوحد”، على حد زعمه.

وزعم محمد الحداد، في كلمة له بميدان الشهداء وسط طرابلس بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للاستقلال، أن ذكرى الاستقلال تمر على ليبيا وهي تشهد حالة من الانقسام في المؤسسة العسكرية، بل وشهدنا العدوان على المدن الذي استهدف الإنسان والمكان وعمق الجراح والآلام، وخلق البؤس والشقاء”.

وادعى الحداد، أنهم مندفعون ومصممون على ضرورة وأد المشروعات الشخصية الحالمة، التي تهدف إلى إعادة خلق الدكتاتور والقائد الأوحد، زاعما أنه يعمل على الدفع نحو المدنية والتداول السلمي على السلطة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • خرررف يا كلب… انتم مشكلتكم اكبر من الدكتاتورية والكلام الزائد يا خائن مشكلتكم انكم اجرمتم في حق الليبيين جريمة تاريخية بامر اسيادكم الفرنسيس والاتراك بمعنى الحلف الاطلسي يا اوباش واتخذتم اليهود والنصارى اولياء وخالفتم الدين وقتلتم بذلك عشرات الالاف من المسلمين.. انتم خوارج العصر وهذا كلام اكيد الان باعتراف علماء مكة يا حيوانات النجمة والهلال التركي شعار الهة الجاهلية يا مجرمين يا همج

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