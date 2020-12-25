مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يرفض شحنة عصير قادمة من جورجيا إلى مصراتة

أفاد مركز الرقابة على الأغذية، بأنه رفض شحنة عصير تحمل العلامة التجارية «برافو»، وذلك لاحتواءها على لون محظور الاستخدام E102 ، بحسب البيان الصادر عن المركز.

وبحسب المركز، فإن بلد المنشأ جورجيا، والكمية قد بلغت 97 صندوق، والمنفذ الذي وصلت إليه هو ميناء مصراتة.

وكان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، قد أعلن في وقت سابق، عن تنفيذ قسم الرقابة الداخلية بالفرع بالتعاون مع مركز الحرس البلدي البيضاء الجنوبي حملات تفتيشية على محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم داخل سوق العرب بالمنطقة الصناعية.

وأوضح أنه تم ضبط مواد غذائية بها ألوان محظورة، وأخرى منتهية الصلاحية داخل المحلات، وتم إقفال معظم المطاعم بالسوق لعدم توفر الاشتراطات الصحية بها ولن يتم فتحها إلا بعد توفير جميع الاشتراطات الصحية.

وذكر أنه تم إعداد تقرير مفصل بالملاحظات الموجودة داخل المحلات والمطاعم وإحالة التقرير إلى مركز الحرس البلدي البيضاء الجنوبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم وإقفال المطاعم لحين توفير الاشتراطات الصحية بها.